شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد درة.. محطات مهمة فى حياتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة درة، اليوم الخميس 13 يناير بعيد ميلادها، والتى استطاعت منذ حضورها إلى مصر أن تفرض نفسها كواحدة من الفنانات المتواجدات بكثرة فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

بدأت درة مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.

ومن أبرز الأفلام التي قدمتها درة بعد ذلك "كلاشنكوف" مع محمد رجب وغادة عادل، وسامى أكسيد الكربون" مع هانى رمزى، و"تيك تيك بوم" مع محمد سعد، و"مصور قتيل" مع إياد نصار، و"بابا" مع أحمد السقا، وخاضت البطولة المطلقة في السينما من خلال فيلم "المعدية"، إضافة إلى مشاركتها في أفلام "كدبة كل يوم" و"الباب يفوت أمل" و"مولانا" و"عنتر بن بن بن بن شداد" مع محمد هنيدى وغيرها من الأفلام، أما أحدث أفلامها فيلم "الكاهن"، والمعروض فى السينمات حاليا، حيث تشارك فى بطولته مع النجوم حسين فهمى وجمال سليمان ومحمود حميدة وفتحى عبد الوهاب وإياد نصار.

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية شاركت درة في العديد من المسلسلات أبرزها "وعد مش مكتوب، خاص جداً، العار، الريان، زى الورد، الزوجة الرابعة، سجن النساء، صديق العمر، ظرف أسود، بعد البداية، بين السماء و الأرض" وغيرها.



درة درة

درة بفستان أزرق



درة



