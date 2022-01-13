تعاونت مع نور الشريف.. صباح السالم تعلن مرورها بأزمة مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة السورية صباح السالم، عن مرورها بأزمة مالية وتلقيها مساعدات من المحيطين بها وعلى رأسهم الفنانة السورية أمل عرفة.

وقالت صباح، في فيديو متداول لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "أنا بحس حالي عايشة بطريقة مش بتسعدني أبدًا، بالعكس بتقهرني كتير لأني بستنى المساعدات".

وأضافت: "بستنى أي جهة تساعدني، وعلى رأسهم السيدة أمل عرفة، وأنا ممنونة لها وأتمنى يجي اليوم وأرد لها هذا المعروف، لأنها واقفة معي وقفة رجالة".

يذكر أن الفنانة صباح السالم، هي ممثلة سورية.. حصلت على درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة دمشق، ذاع صيتها منذ منتصف الثمانينات حتى أوائل التسعينات في أعمال مثل (تجارب عائلية) و (شجرة النارنج)، وتعاونت مع الفنان القدير الراحل نور الشريف بدور البطولة في فيلم"الرقص مع الشيطان"، ومن أشهر مسلسلاتها: "أوراق إمرأة" و "المجنون طليقا" و"وجوه وأقنعة".