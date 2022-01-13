شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت تتصدر غلاف W Magazine بجلسة تصوير من وحى الأميرة ديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال الممثلة العالمية كريستين ستيوارت تحتفى بأصداء دورها عن الأميرة ديانا في فيلمها الأخير الذى حقق نجاحاً مع عرضه نهاية العام الماضى، ومؤخراً تصدرت الممثلة الشابة غلافة مجلة W Magazine بأكثر من صورة جديدة من وحى لعبها دور الأميرة الراحلة ديانا في فيلم SPENCER.



ستيوارت

ويأتى ذلك بعدما التقطت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور للنجمة كريستين ستيوارت أثناء خروجها بمفردها في شوارع نيويورك بعد طرح فيلمها الجديد التي تلعب فيه دور الأميرة ديانا، واللافت للنظر خلال الصور هو ما ارتدته في قدميها، حيث ارتدت من خط انتاج النجم جاستين بيبر مثلما ظهرخلال العلامة التجارية على ما ارتدته بقدميها وفقاً لتقرير الديلى ميل.



كريستين فى صورة أخرى