فريق "شمس" يحتفل بعيد ميلاد عمرو عبدالجليل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

احتفل فريق فيلم "شمس" بعيد ميلاد الفنان عمرو عبدالجليل، في كواليس تصوير أحد المشاهد، مساء أمس الأربعاء 12 يناير.

وكان من بين من حرصوا على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو، مخرج العمل معوض إسماعيل، الفنان محمود عبدالمغني، والتُقطت صورًا لعمرو وهو يقوم بتقطيع تورتة عيد الميلاد، وسط التفاف نجوم العمل حوله.

وانطلق نهاية ديسمبر، تصوير أولى مشاهد الفيلم السينمائي الجديد "شمس" داخل ڤيلا شعيب بمنطقة الهرم، وجمعت المشاهد بين كل من عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني وهدى الإتربي.

الفيلم مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت لتصوير بعض المشاهد الخارجي بأحد الشوارع، بالإضافة إلى تصوير مشاهد بمناطق ما بين القاهرة وميندة السادس من أكتوبر.

الفيلم بطولة عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، وسيناريو فواز الخريشي، ومن إخراج معوض اسماعيل.