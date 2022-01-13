تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد اصابته بكورونا ودخوله العناية المركزة

كتب امير فتحي في الخميس 13 يناير 2022 03:50 صباحاً - كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إذ يتواجد داخل مستشفى العزل بالعجوزة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أحمد أبو زهرة أن والده مكث في العناية المركزة لثلاثة أيام، وكان يعاني من مشاكل في التنفس وبالأمس تم تركيب جهاز تنفس صناعي له ولكن حالته الآن أصبحت مستقرة.

وأشار نجل أبو زهرة إلى أن الأطباء لجأوا إلى تغيير كورس العلاج نظرا لحدوث مشاكل في التنفس.

بدورها طمأنت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين ، محبي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على حالته الصحية مؤكدة أنها مستقرة ويتواجد فى المستشفى تحت ملاحظة الأطباء الذين أكدوا استقرار حالته.

وأضافت نهال عنبر فى تصريح لـموقع “اليوم السابع” أن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة تواصل معها هاتفيا من داخل مستشفى العزل وقال إن الأطباء أبلغوه أنه سيخرج خلال الأيام المقبلة بمجرد الاطمئنان على صحته واستمرار استقرارها مع التأكد من سلبية مسحته.