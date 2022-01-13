شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يتصدر أفيش مسلسل "نقل عام" .. وعرضه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم محمود حميدة أفيش مسلسل "نقل عام" المقرر عرضه قريبا على أحد المنصات الإلكترونية، إذ يظهر فى دور سائق أتوبيس بهيئة النقل العام "على المعاش"، ورغم عمله فى مهنة بسيطة إلا أنه نجح فى تربية أبنائه الذين شغلوا مناصب عالية.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، ايهاب فهمى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

يذكر أن محمود حميدة عُرض له فيلمان جديدان فى السينما وهما "ريتسا" بمشاركة أحمد الفيشاوى، أمير المصرى، عائشة بن أحمد مى الغيطى، كارولين عزمى وإخراج أحمد يسرى، وفيلم "الكاهن" الذى يشارك في بطولته درة، إياد نصار، حسين فهمى، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان وإخراج عثمان أبو لبن.