شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر بصحبة ابنته بعد تكهنات عودته لـ ايرينا شايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات مصوري الباباراتزي عدة صور للممثل العالمي برادلى كوبر بصحبة ابنته الصغرى ليا، وذلك خلال الوقت التي تزداد التكهنات بشأن إمكانية عودته لعلاقته السابقة مع والدتها وصديقته السابقة ايرينا شايك، إذ سبق وكان الثنائى من أهم الثنائيات حول العالم في وقت سابق.



برادلى كوبر بصحبة ابنته

تقرير الديلى ميل أكد أن برادلى كوبر حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء سيره بصحبة ابنته مثلما بدا خلال الصور، حيث ارتدى الاثنان الكمامات طوال نزهتهما.



كوبر وابنته

وكانت وصلت إيرادات فيلم برادلى كوبر Nightmare Alley إلى 7 ملايين و896 ألف دولار بـ2145 دار عرض أمريكية، وذلك منذ طرحه يوم 17 ديسمبر من العام الماضى 2021، ومن المقرر وصول العمل إلى عدد كبير من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث فيلم Nightmare Alley في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولباقته في الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت.