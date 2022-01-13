رانيا يوسف تنشر صورا من كواليس مسلسل "شارع 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا من كواليس مسلسل "شارع 9"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت رانيا على الصور: "انتظرونا في مسلسل شارع 9، على قناة "Bein drama".

وأضافت: "بطولة رانيا يوسف، نرمين الفقي، نضال الشافعي، محمود عبد الشافي، سميرة صدقي، هدى الأتربي، ومجموعة كبيرة من الفنانين".

مسلسل "شارع 9"، ينتمي لدراما الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

العمل من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي ، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام

يدور المسلسل حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، مثل علاقة الأب لأبنائه، ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت، ومشاكل الزواج العرفي والسري.