مي سليم أنيقة و"سيلفي" لقاء الخميسي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة من كواليس كليب أغنية "بناقص"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

أحمد الشامي

نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة له، ظهر فيها داخل "لانش" وسط البحر، وذلك، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ملك قورة

نشرت الفنانة ملك قورة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، ظهرت فيها بفستان من اللون الأخضر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع قطتها.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة "سيلفي"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.