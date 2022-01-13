محمود عبد الشكور يحيي ذكرى وفاة كريمة مختار بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الكاتب والناقد محمود عبد الشكور الذكرى الخامسة على وفاة الفنانة كريمة مختار، التي توافق اليوم 12 يناير الجاري.

ونشر عبد الشكور صورة الراحلة كريمة مختار، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "ذكرى رحيل ماما كريمة، وحضورها الدائم في القلوب، أول ما شاهدته لها وأنا صبى إعادة مسلسل "الجنة العذراء" من إخراج زوجها نور الدمرداش ، ثم اكتسحت تليفزيون السبعينيات بأدوارها المميزة".

وأضافت :"أمران حققا لها النجاح: موهبة عظيمة وسخية ومعتبرة، والأمر الثاني هو نها كانت تصدق فعلا الشخصيات التي تؤديها، فنصدقها نحن بدورنا ، كانت المسافة ملغاة بينها وبين الشخصيات الدرامية التي تؤديها".

وتابع : "أبكتني في مشهد شهير لها في فيلم "ساعة ونص" مع إياد نصار، وأظن أن إياد ايضا كان يبكي فعلا في المشهد وليس تمثيلا، وصفتها في كتابي "وجوه لا تنسى " بأنها قلب في صورة أم .. ربنا يرحمك يا ماما نونة".

يذكر أن آخر أعمال كريمة مختار من خلال المشاركة في 3 مسلسلات، وهي: "المرافعة، دلع بنات، وكيد الحموات"، وذلك عام 2014.