تعرف على موعد حفلي عمر خيرت بالأوبرا خلال الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية، يومي 23 و24 يناير الجاري، وذلك على المسرح الكبير.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية، عبر حسابها على "تويتر"، عن فتح باب حجز تذاكر الحفل، ابتداء من غد الخميس، وعلقت: "يمكنكم شراء تذاكر حفلي أوركسترا عمر خيرت يومي ٢٣ و ٢٤ يناير بالمسرح الكبير بدء من باكر الخميس ١٣ يناير".

وكانت آخر حفلات عمر خيرت، في دار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

وقدم خيرت، وقتها عدة مقطوعات موسيقية من أشهر أعماله، منها، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، فيها حاجة حلوة، قضية عم أحمد، 100 سنة سينما، البخيل وأنا.