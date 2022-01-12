بـ"قناع مخيف"| كوكي تثير الذعر لـ شقيقتها روبي.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة مريهان مجدي الشهيرة بـ"كوكي"، على ممازحة شقيقتها الفنانة روبي، وإثارة حالة من الذعر لها داخل الشقة.

ونشرت روبي، الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا ولاد اللذينة.. كوكي مجدي وإسلام صيام".

وارتدت كوكي، قناع مخيف على وجهها، لتفاجئ به شقيقتها روبي التي كانت تجلس على الكرسي، لتظهر بشكل مفاجئ أمامها وهي مرتدية القناع، لتصاب روبي بحالة من الذعر، ووثق إسلام صيام زوج كوكي هذا الموقف من خلال إلتقاط فيديو.

على جانب آخر، يعرض لـ روبي حاليا فيلم "برا المنهج"، الذي تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور (يؤدي دوره عمر شريف)، الذي يبلغ من العمر 13 عاما، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئ من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

فيلم "برا المنهج" قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، روبي، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف.