وفاة الفنان وحيد السنباطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا، مساء اليوم الأربعاء، الفنان وحيد السنباطي.

وأعلن الخبر الكاتب الصحفي خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت أسرة تحرير الأخبار الزميل والصديق وحيد السنباطي مدير التحرير.. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك".

جدير بالذكر أن الفنان وحيد السنباطي، شارك في أكثر من 50 عملًا فنيًا، كان آخرها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" مع الفنانة عبلة كامل، الذي عُرض عام 2018.

ومن أشهر أعمال وحيد السنباطي، مسلسل "وحلقت الطيور نحو الشرق"، مسلسل "الدالي ج1 "، ومسلسل "سلطان الغرام"، ومسلسل "بره الدنيا"، ومسلسل"سلسال الدم ج 5 ".