شريفة ماهر لمصراوي: ليلى فوزي لم تكن المرشحة الأولى لتقديم "جميلة الجميلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير-عمر هشام

"جميلة الجميلات" هو اللقب الذي اشتهرت به الفنانة الراحلة ليلى فوزي، وذلك عقب تقديم شخصية "فيرجينيا" الأميرة الصليبية في فيلم "الناصر صلاح الدين".

ومع حلول ذكرى رحيل الفنانة ليلى فوزي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 يناير عام 2005 ، كشفت الفنانة شريفة ماهر عن مفاجأة.

الفنانة شريفة ماهر في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قالت: "في بداية الإعداد لفيلم (الناصر صلاح الدين)، تحدث معي المخرج يوسف شاهين، ورشحني للمشاركة به".

وتابعت: "يوسف شاهين، رشحني لتقديم شخصية (فرجينيا)، لكن للأسف وقتها كنت أستعد للسفر مع زوجي إلى سويسرا، وبعد اعتذاري، تم ترشيح الفنانة ليلى فوزي".

فيلم "الناصر صلاح الدين"، للمخرج يوسف شاهين 1963، قدمت به الفنانة الراحلة ليلى فوزي، دور الأميرة الصليبية فريجينيا، التي تتآمر للإيقاع بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، وتسعى إلى تحقيق طموحها بالتربع على عرش "أورشليم"

وكان دورها فى هذا الفيلم وراء إطلاق لقب "جميلة الجميلات" عليها، وهو اللقب الذي ظل مرتبطًا بها حتى وفاتها.

وتُوفيت الفنانة ليلى فوزي، التي وصفت أنها أسطورة الجمال فى السينما المصرية، يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2005، بمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، عن عمر يناهز 80 عامًا، إثر صراع مع أمراض.