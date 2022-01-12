إدوارد يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان إدوارد، مساء اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب إدوارد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إيجابية".

واحتفل الفنان إدوارد، بعيد زواجه الـ24، أمس الثلاثاء، حيث تزوج من أم أولاده السيدة "فيفيان" عام 1998.

ونشر إدوارد، صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وإحنا مع بعض، ربنا يخليكي لينا يا أغلى ما في حياتي.. 11/1/1998".

إدوارد من مواليد 7 ديسمبر 1973، تخرج من كلية التجارة، بدأ في المجال الفني بالغناء والعزف على الجيتار منذ سن مبكرة، وكان عضوًا في فرقة الغناء الغربي "جيبسي"، ثم ما لبث أن انتقل للسينما بعد أن قدمه المخرج أسامة فوزي من خلال فيلم "بحب السيما" عام 2004.

عقب ذلك، توالت أعمال إدوارد ما بين السينما والتليفزيون، ومنها في أفلام: "جعلتني مجرمًا، حريم كريم، عصابة الدكتور عمر، كباريه، حسن ومرقص، وعسل أسود"، ومسلسلات: "رقم مجهول، خرم إبرة، إبن موت، وصاحب السعادة" وغيرها.

وشارك إدوارد في موسم رمضان 2021، بمسلسلي "نسل الأغراب" و"كوفيد 25".