من الطائرة.. عاصي الحلاني يروج لحفله غدا في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج المطرب اللبناني عاصي الحلاني لحفله المُقبل، المقرر أن يحييه غدًا 13 يناير على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر "الحلاني" صورة له من داخل الطائرة، أثناء توجهه إلى الرياض، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "إلى الرياض بإذن الله، لاقونا حتى نعيش الفرح بحفلات موسم الرياض، غدًا على مسرح أبو بكر سالم، الرياض".

جدير بالذكر أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائياً بمسرح حديقة اليوبيل، على هامش فعاليات إكسبو دبي 2020.

وقدم الحلاني، باقة من أشهر أغنياته اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية، وبدأ الحفل بأغنية "بحبك وبغار" ثم تنقّل بين أغنياته القديمة والجديدة.