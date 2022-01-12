ياسمين عبد العزيز تريند على "جوجل" بسبب قطها المخيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند مؤشر البحث "جوجل"، بعد نشرها أمس صورًا لـ"قطها"، الذي وصفه الجمهور بـ"المخيف".

وكانت ياسمين عبدالعزيز شاركت، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة صور لـ القط الفرعوني، وجاءت التعليقات في معظمها من الجمهور لتعبر عن خوفهم منه.

وكشفت ياسمين عن اسم القط، إذ تطلق عليه "بوبوس"، وعلق متابعيها: "ياما شو هادا، يا ساتر يا رب، بسم الله، لا معلش يخوف، أعوذ بالله يا شيخة، هو إيه ده أنا اتخضيت، أنا خفت، أنتي مربية جن في البيت" وغيرها.

جدير بالذكر أن أخر أعمال ياسمين كان مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.