فيديو.. فضيحة تحكيمية في مباراة تونس ومالي لم تشهدها الملاعب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

شهدت مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، اليوم الأربعاء، فضيحة تحكيمية بأتم معنى الكلمة كان بطلها الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي.

فعلى الرغم من القرارات الجيدة التي اتخذها سيكازوي طيلة 85 دقيقة من عمر المباراة، إلا أن اعتبارا من تلك النقطة تغيرت الأمور بشكل كامل وبغرابة لم يسبق لها مثيل. إذ قرر الحكم الزامبي اطلاق صافرة النهاية عند هذه الدقيقة (85)، وسط ذهول لاعبي المنتخب التونسي والجماهير، قبل أن يتراجع الحكم عن قراره إثر الرجوع للطاقم المساعد.

ولكن لم تنتهي القصة عند هذا الحد، حيث عاد الحكم عند الدقيقة (89) ليطلق الصافرة النهائية، ولكن قبل نهاية الوقت الأصلي (90 دقيقة)، ودون اللجوء إلى الوقت بدل الضائع ما أثار ضجة كبيرة في صفوف المنتخب التونسي، الذين اندفعوا للملعب في محاولة لاثناء الحكم عن قراره دون جدوى.

سقط المنتخب التونسي بهدف نظيف أمام المنتخب المالي، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون من 9 يناير حتى 6 فبراير/شباط القادم.