عبدالرزاق جركس.. خطوات ثابتة في عالم الاحتراف التمثيلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الشاب السوري عبدالرزاق جركس أن يثبت نفسه على الساحة التمثيلية، وذلك رغم صغر سنّه (22 عامًا) والفترة الزمنية القصيرة على انطلاقته.

خلال سنوات قليلة، قطع “جركس” مسافات طويلة في عالم التمثيل الاحترافي، وقد تكون بدايته كممثل في مسلسل “جن” من إنتاج شبكة Netflix العالمية التي اختارته لدور البطولة، خطوة غير مسبوقة في مسيرة ممثل عربي. جسد عبدالرزاق جركس في مسلسل “جن” تأليف إيلان وراجيف داساني، شخصية “طارق” ونجح في أن يكسب الرهان منذ ظهوره الأوّل أمام عدسة المخرج اللبناني ميرجان بوشعيا.

مسلسل “جن” اخترق مع انطلاق عرضه في 13 يونيو 2019 قائمة الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدةً على Neflix بعدد من البلدان العربية، كما لاقى رواجًا واسعًا في بلدان الإغتراب حيث انتشار الجالية العربية.

بعد تميّزه في مسلسل “جن” مع Netflix، استمر عبدالرزاق جركس في رسم طريقه التمثيلي باحترافية عالية، وخاض بطولة جديدة من خلال تجسيد شخصية “معتز” بمسلسل “خط التماس” مع المخرج الفلسطيني أحمد البكري، وتولت حينها هيئة “أجيال السلام” إنتاج العمل، وعرض على قناة “رؤيا” في يوليو 2020.

في السينما تميّز عبدالرزاق جركس أيضًا بالأدوار التي قدّمها، فكان ظهوره الأوّل سينمائيًا من خلال فيلم قصير بعنوان Why وهو عبارة عن مشروع تخرج لطالبة في جامعة SAE.

وأيضًا أثبت عبدالرزاق جركس أدواته في التمثيل من خلال الأعمال المسرحية التي قدّمها، فكانت له مشاركات عدّة من خلال عدّة مسرحيات ونذكر من بينها مسرحية “انعكاس” للمخرج محمد بني هاني بشخصية وحيد، وتم اطلاقها ضمن فعاليات مهرجان المسرح للمحترفين. ومسرحية “حلم ليلة صيف” للمخرج عناد بن طريف في فريق سين بشخصية مرجان الميكانيكي، ومسرحية “أزمة” للمخرج عناد بن طريف في فريق سين بشخصية المتسكع.

بخطوات ثابتة يتقدّم عبدالرزاق جركس في مشواره التمثيلي، وليست هذه الأعمال إلا جزء صغير من مشاركات وإنجازات سوف نتابعها معكم عن كثب عبر صفحات موقع “بتجرد”…