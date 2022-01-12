شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يحيى حفلاً غنائيًا فى الرياض .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رامى جمال غدا الخميس حفلاً غنائيًا فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ويشهد عدد من المفاجآت .

وقرر مؤخرا رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

وكان رامى جمال طرح الأسبوع الماضي "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

الأغنية الأخرى بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.