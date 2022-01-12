شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ درة بعيد ميلادها: كل سنة وأنتِ جميلة من جوه ومن بره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة دنيا سمير غانم، الفنانة درة بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة درة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" كل سنة وأنتى طيبة وشيك وجميلة من جوه ومن بره ".



دنيا سمير غانم تهنئ درة بعيد ميلادها

واحتفلت درة مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "الكاهن" ويشاركها البطولة النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ودرة، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

وقالت درة، خلال العرض الخاص لفيلم الكاهن: "فخر ليا و شرف أن أكون موجودة في المجموعة العظيمة من الفنانين الكبار سواء من جيلى إياد و فتحى و الأستاذة الكبار محمود حميدة و حسين فهمى و جمال سليمان و محمد ناير اللى عنده أفكار مجنونة".

وكانت آخر أعمال درة الدرامية حكاية "غالية" التى دارت أحداثها في 5 حلقات، وهى الحكاية الأولى من الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر، تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.