كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 05:51 مساءً - شاركت الفنانة ” غادة عبد الرازق ” متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام صورا لجلسة التصوير الجديدة التي قامت بها . وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة كلاسيكية مكونة من (بليزر وتنورة وبلوزة) واعتمدت بها على اللونين الأسود والذهبي . كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياجا من الألوان الترابية لإبراز ملامح وجهها في إطلالة لاقت إعجابا كبيرا من جانب المتابعين . ووجهت غادة عبد الرازق نصيحة إلى جمهورها ومتابعيها في تعليقها على الصور قائلة : ” لا تتوقف ابدا عن الانفتاح على التعلم .. فلا أحد دائما على حق ” .

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها وتعلق : ” لا أحد دائما على حق “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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