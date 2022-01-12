تطورات الحالة الصحية للفنانة ” مديحة حمدي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 05:51 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” مديحة حمدي ” عن إصابتها بمتحور فيروس كورونا ” أوميكرون ” بعد ثبوت إيجابية المسحة التي خضعت لها .

وأشارت الفنانة مديحة حمدي في تصريحات صحفية إلى أن وضعها الصحي حتى الآن لا يستدعي نقلها إلى المستشفى .

وأضافت أنها تخضع حاليًا للعزل المنزلي وتتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة .. وطالبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل .