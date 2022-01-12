شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ مها الصغير وابنها ياسين السقا: ألف سلامة عليكم حبايبى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا على الدعاء بالشفاء العاجل للإعلامية مها الصغير ونجلها ياسين أحمد السقا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا، ونشرت يسرا، صورة لـ مها الصغير مع نجلها، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت يسرا على الصورة قائلة:"ألف سلامة عليكم يا حبايبى، ربنا يشفيكم ويعافيكم".



يسرا

وتحاول مها الصغير قضاء وقتها بشكل طبيعي بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، حيث ظهرت وهي تلهوا برفقة كلبها الصغير، وبدت من خلال الصور أن حالتها تتحسن، وفي طريقها للشفاء.

وكان قد أصيب ياسين السقا، ابن النجم أحمد السقا بفيروس كورونا، بعد إجراء المسحة التي جاءت إيجابية، وذلك بعد اصابة والدته الإعلامية مها الصغير بالفيروس والتي كشفت عن إصابتها منذ أيام.

وكتب ياسين السقا عبر خاصية الاستورى على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لو حد تواصل معايا رجاء يعمل اختبار لنفسه لأن تحليلي إيجابي كورونا".

وكانت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، حيث كشفت خلال منشور السيناريست تامر حبيب على "انستجرام" الذى أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، عن إصابتها بتعليق "أنا أيضا".