شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يحيى حفلاً غنائيًا بموسم الرياض 28 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، لإحياء حفل غنائى يوم 28 يناير الجارى ، ضمن فعاليات موسم الرياض والذى سيقدم خلاله باقة من أغنياته المميزة والشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.



عبد المجيد عبد الله

طرح النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، أغنيته الجديدة "أخذت القلب"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى كلمات أنور المشيرى، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبد العزيز، وتريات تامر فيضى، مكس وماستر جاسم محمد.

وفى سياق آخر طرح عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".

وطرح عبد المجيد عبد الله أحدث كليباته الغنائية "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.