شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 سنوات بدون مضيف .. أوسكار 2022 تبحث عن مقدم للحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ثلاث سنوات بدون مضيف ، سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في 27 مارس على قناة ABC، أعلن المنظمين أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيعود بالفعل هذا العام بمضيف، بعد ثلاث سنوات بدون واحد، حسب ما ذكرت abc .



اوسكار

وكان مقدم البرامج العالمي جيمي كيميل المضيف الأخير لجوائز الأوسكار ، بعد أن قدم الحفل في عامي 2017 و 2018، ومن بين المضيفين الآخرين على مدار العقد الماضي كريس روك (2016) ونيل باتريك هاريس (2015) وإلين ديجينيرز (2014) وسيث ماكفارلين (2013) وبيلي كريستال (2012) وجيمس فرانكو / آن هاثاوي (2011).

وعلي جانب آخر يبدوأن فيلم House of Gucci سيضيف عدة جوائز لصناعه فى سباق الأوسكار، فبعد إزالة الستارعن عرضه، حصد العمل السينمائي الذي يبلغ مدته ساعة و64 دقيقة إعجاب الكثيرين، ليتسارع النقاد فى تقييم الفيلم ومنحه عدة ترشيحات للأوسكار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم House of Gucci، يقترب من إضافة جائزة أوسكار جديدة للنجمة العالمية ليدي جاجا، بعد حصدها لجائزتها الأولي فى سباق الأوسكارعن أغنيتها الأصلية Shallow من فيلم A Star Is Born للمخرج برادلي كوبر (2018)، وهي فى سن الخامسة والثلاثين، بعد خسارتها جائزة التمثيل لصالح أوليفيا كولمان فى فيلم The Favourite.