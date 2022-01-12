فن ومشاهير

يسرا تدعو لمها الصغير ونجلها ياسين السقا بعد إصابتهما بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة يسرا للإعلامية مها الصغير ونجلها ياسين أحمد السقا، بعد إصابتهما بفيروس .

ونشرت يسرا صورة مها ونجلها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "ألف سلامة عليكم يا حبايبي، ربنا يشفيكم ويعافيكم".

وأعلن ياسين، نجل الفنان أحمد السقا والمذيعة مها الصغير، إصابته بفيروس كورونا، وذلك يوم الاثنين 10 يناير الجاري، عبر خاصية القصص القصيرة على موقع إنستجرام.

وأكد ياسين إيجابية نتيجة الاختبار الخاص بفيروس كورونا الذي أجراه مؤخرًا، طالبا من أي شخص تعامل معه الفترة الماضية إجراء اختبار للاطمئنان على صحته.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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