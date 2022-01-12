يحملها على ظهره.. هشام ماجد يهنئ زوجته بعيد ميلادها والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان هشام ماجد زوجته نيبال علي بعيد ميلادها، الموافق اليوم 12 يناير الجاري.

ونشر هشام صورًا تجمعهما، ظهر في إحداهما وهو يحملها على ظهره خلال تواجدهما في باريس، وعلق: "عيد ميلادك في الكورونا أحلى عيد، كل سنة وأنت طيب يا نابلسي".

وانهالت التعليقات من نجوم الفن، وكتب شريف رمزي: "عيد ميلادي أنا كمان في الكورونا مفيش مشكلة"، وكتبت سلمى أبو ضيف: "كل سنة وأنتي طيبة نبولتي، بحبك وخلي بالك من نفسك"، كما علقت آيتن عامر: "عيد ميلاد سعيد"، وكتبت مي عمر: "بارك الله لكما".

ومن ناحية أخرى انتهى هشام ماجد من تصوير فيلم "حامل اللقب"، بطولة النجوم: دينا الشربيني وهشام ماجد ومحمد سلام، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.