إصابة مديحة حمدى بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أصيبت الفنانة مديحة حمدي بفيروس كورونا، وأعلن عن ذلك عدد من أصدقائها على حسابها بموقع "فيسبوك".

وطالبت عدد من صديقات مديحة حمدي، بالدعاء لها بالشفاء العاجل بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت إحداهن: "دعواتكم القلبية للفنانة مديحة حمدى للشفاء من فيروس كورونا الذي أصيبت به".

وكتبت أخرى: "ألف سلامة يا غالية إن شاء الله تقومي بألف سلامة يا حبيبتي ربنا الشافي المعافي".

وكتب ثالث: "دعواتكم للفنانة الكبيرة القديرة مديحة حمدي بتمام الشفاء العاجل لها إن شاء الله اللهم آمين يارب العالمين نسألكم الدعاء لها".

يذكر أن أخر أعمال مديحة حمدي المسلسل الإذاعي "الليث بن سعد"، عام 2018.