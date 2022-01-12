تصنيف أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2022

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف تصنيف عالمي جديد عن أقوى وأفضل جوازات السفر لعام 2022، والتي تسمح لحاملها بدخول أكبر عدد ممكن من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

تتربع ثلاث دول آسيوية على قمة تصنيفات جديدة لجوازات السفر، التي تحذر من قيود “كوفيد” التي تفاقم “الفصل العنصري أثناء السفر” بين الدول الغنية والفقيرة.

ويحمل مواطنو اليابان وسنغافورة الجوازات الأكثر ملاءمة للسفر، وفقا لتصنيف جديد لقوة جواز السفر يحذر من الفجوة المتزايدة في حريات السفر التي تتمتع بها الدول الغنية مقابل تلك الممنوحة للفقراء.

وبدون مراعاة قيود “كوفيد-19″، فإن التصنيفات الخاصة بأوائل عام 2022 – التي أصدرتها شركة Henley & Partners البريطانية يوم الثلاثاء – تعني أن اليابانيين والسنغافوريين يمكنهم على ما يبدو الوصول إلى 192 دولة بدون تأشيرة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمواطنين الأفغان السفر بدون تأشيرة إلى 26 وجهة فقط.

وهناك دولة آسيوية أخرى، كوريا الجنوبية، تتعادل مع ألمانيا في المركز الثاني على قائمة 199 دولة. وتهيمن دول الاتحاد الأوروبي على بقية المراكز العشرة الأولى، واحتلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة المرتبة السادسة، وحصلت أستراليا وكندا ودول أوروبا الشرقية على أعلى الدول أداء.

وصدرت مع التصنيف دراسة حول التنقل العالمي وجدت أن مكاسب السفر التي شهدها مواطنو البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمرتفع “جاءت على حساب” الدول ذات الدخل المنخفض، وتلك التي تعتبر “عالية المخاطر” في شروط الأمان واعتبارات أخرى.

وذكر التقرير أيضا أن “عدم المساواة” في التنقل العالمي تفاقم بسبب حواجز السفر على مدار الوباء، حيث شبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس القيود المفروضة على الدول الإفريقية بشكل أساسي بـ “الفصل العنصري”.

وقال مهاري تاديلي مارو، الأستاذ في مركز سياسة الهجرة، إن “المتطلبات الباهظة المرتبطة بالسفر الدولي تضفي الطابع المؤسسي على عدم المساواة والتمييز”، مضيفا أن الدول المتقدمة “لم تشارك دائما” استعداد العالم النامي للاستجابة “للظروف المتغيرة”.

وأضاف مهاري أن “فيروس كوفيد-19 وتفاعله مع عدم الاستقرار وعدم المساواة، سلط الضوء على التفاوت المروع في التنقل الدولي بين الدول المتقدمة الغنية ونظرائها الأفقر”.

وفي الوقت نفسه، توقع التقرير مزيدا من عدم اليقين بشأن السفر والتنقل لبقية العام، مع الأخذ في الاعتبار انتشار أوميكرون. وكان ظهور “مثل هذه السلالة الجديدة القوية” بمثابة “فشل جيوسياسي كبير” من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لعدم تقديم تمويل أفضل وإمدادات اللقاحات إلى جنوب إفريقيا، وفقا لتعليقات الأستاذة بجامعة كولومبيا ميشا غليني المصاحب للتقرير.