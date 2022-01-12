شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية ينظم ورشة إعداد ممثل لأبناء المحافظة بقيادة أحمد كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج "سعد هنداوي" عن إقامة ورشة إعداد ممثل للفنان الكبير أحمد كمال خلال دورته الـ 23، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 17 إلى 23 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تُعقد الورشة على مدار خمسة أيام من 18 إلى22 مارس 2022، ويقتصر الاشتراك فيها على أبناء محافظة الإسماعيلية من سن 18 عاما فما فوق، ويُفضل من لهم خبرات سابقة في ورش مماثلة أو في المسرح المدرسي والجامعي وقصور الثقافة الجماهيرية وغيرها، على أن يتم تقديم ما يدل على ذلك.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.