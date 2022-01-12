هذا الفنان يفاجئ آيتن عامر في كواليس مسلسلها “مكتوب عليا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أضافت النجمة المصرية، آيتن عامر، مقطع فيديو إلى حسابها في “إنستغرام”، وثقت من خلاله تصوير اليوم الأول من مشاهدها في مسلسلها الجديد “مكتوب عليا”، المرتقب عرضه في دراما رمضان المقبل 2022، ويقوم ببطولته النجم المصري الكوميدي أكرم حسني.

وكشفت آيتن عامر، في هذا الفيديو، عن المفاجأة التي قام بها أكرم حسني، حيث قام بالاحتفال بها بعد النجاح الكبير الذي حققته، من خلال أغنيتها الجديدة والأولى لها في عالم الغناء، والتي تحمل اسم “بناقص”، حيث قام بتشغيل الأغنية وسط مجموعة من الأغاني في كواليس التصوير، احتفالاً بها كونها تمثل تحقيقاً لحلمها الذي راودها طيلة 18 عاماً.

وما كان من آيتن عامر إلا أن تفاعلت مع الأغنية من خلال الرقص عليها، بينما صفق وتفاعل معها أكرم حسني، وبعض الحضور، وسط حالة من السعادة والبهجة التي بدت في المقطع، الذي علق عليه أكرم، قائلاً: “مبروك يا تونا.. #مكتوب_عليا”.

وأرفقت آيتن عامر تعليقاً على الفيديو، قائلة: “وألاقي فجأة وسط الأغاني الحلوة اللي أكرم مشغلها وإحنا بنجهز للتصوير فجأة شغل أغنية ⁧#بناقص⁩ واللوكيشن زقطط مبروك علينا أول يوم تصوير مسلسل ⁧#مكتوب_عليا⁩..”.

وترك أكرم حسني تعليقاً على مقطع آيتن عامر، فقال: “حبيبتي يا تونا يا قمر”، لترد عليه بقولها: “ألذ بني آدم في الحياة”، بينما تفاعل من الفنانين في التعليقات: “نسرين أمين، أحمد إبراهيم، تامر حسين، وأحمد حاتم”، وغيرهم، فيما عبر الجمهور عن سعادتهم بالأغنية.

في السياق، عبرت آيتن عامر عن سعادتها بتصدر الأغنية “الترند” في عدد من الدول العربية، حيث دونت تغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها: “‏..شكراً لكل جمهور الوطن العربي، الأغنية ترند يوتيوب فى 3 دول عربية ‎#مصر ‎#السعودية ‎#المغرب شكراً”.

يذكر أن أغنية “بناقص” من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.