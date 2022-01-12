شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسرحية "سالب واحد" فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اليوم الأربعاء مسرحية "سالب واحد" فى منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء .

"سالب واحد" من العروض المسرحية الشبابية المهمة، التى حظيت بالمشاركة فى العديد من المهرجانات المسرحية، وحصل العرض على 25 جائزة متنوعة، وكان له مشاركة متميزة فى الدورة الـ 14 من المهرجان القومى للمسرح المصرى وفازت بطلته يارا المليجى بجائزة أفضل ممثلة دور ثان"نساء"، كما شارك مؤخرا فى الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحى بمدينة الإسكندرية وحصل على 6 جوائز.

يتناول العرض المسرحى قضايا المعاقين وذوى الهمم، ومعاناتهم فى التعامل مع الآخرين، والعرض من إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية، وبطولة حسام حافظ، ويارا المليجى، وعبد الرحمن محسن، وسالى سعيد، ومصطفى رشدى، وأحمد عباس، وتأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر، وتأليف موسيقى وألحان وغناء أحمد حسنى، مصمم استعراضات مى رزيق.