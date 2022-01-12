شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مديحة حمدى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت عدد من صديقات الفنانة مديحة حمدى، بالدعاء لها بالشفاء العاجل بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت إحدى الصديقات عبرحسابها على فيس بوك، قائلة:" دعواتكم القلبية للفنانة مديحة حمدى للشفاء من فيروس كورونا الذى أصيبت به".



مديحة حمدى

وكانت الفنانة مديحة حمدى كرمت مؤخرا خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عددا من الفنانين والإعلاميين وسيدات المجتمع، وكذلك بعض سيدات المجتمع المدنى وأمهات الشهداء وبعض الشخصيات الراحلة التى أثرت فى المجتمع.

وقامت الفنانة مديحة حمدى خلال الحفل بتكريم كلا من: الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانة وداد بشير، والفنانة آمال رمزى، والفنانة فاطمة الكاشف، والإعلامية سحر عباس، وكذلك كرمت اسم الدكتورة عبلة الكحلاوى وتسلم درع التكريم ابنتها مروة ياسين، وأيضا اسم الفنانة شويكار وتسلم درع التكريم شقيقتها شريفة، واسم الفنانة سامية أمين وتسلم درع التكريم زوجها المخرج مصطفى الدمرداش، كما كرمت عددا من السفراء ونائبات البرلمان بالإضافة لتكريم بعض أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.