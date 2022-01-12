شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبي راشد: أنا مغرورة وتعرضت للتنمر بسبب وزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت مقدمة البرامج الشهيرة ريا أبي راشد، ضيفة في برنامج ABtalks على يوتيوب، حيث كشفت ريا عدة أسرار جديدة عن حياتها وطفولتها ومسيرتها الإعلامية، خلال تصريحاتها، وتحدثت عن علاقتها بزوجها وابنتها.



ريا ابي راشد ضيفة في برنامج ABtalks



ريا ابي راشد

1-قالت إن الحب بينها وبين زوجها قوي، وانها متزوجة منه منذ 10 سنوات وتعرفه منذ ما يقارب 13 عاما، وأضافت ان زوجها يشبه والدها فهو صبور مثله وغير أناني، وأكدت أن ثقافتها العربية تتشابه مع ثقافة زوجها الإيطالي، لذلك لا تشعر بفارق كبير، وأضافت أن زوجها شخص طيب جداً ولا يعرف الأنانية، وتحبه كثيراً.

2-تذكرت ريا أبي راشد طفولتها وقالت إنها عاشت بلبنان لمدة 22 عاما قبل سفرها إلى لندن، وتذكرت بعض لحظات طفولتها الصعبة، ومنها تعرضها للتنمر والتمييز بسبب وزنها الزائد، وقالت إنها عانت من التعليقات السلبية في تلك الفترة حول وزنها وشكلها، وهو الأمر الذي أعطاها دافع كبير للعمل والنجاح وبناء مسيرتها الإعلامية.

3-قالت ريا أبي راشد أنها لا تحب أبداً أن يعلق أحد على شكلها، لأن أسرتها كانت تهتم دائماً بالشكل وكانت لا تحب ذلك منهم، لذلك فهي لا تقبله من أي شخص، وأضافت إنها تحاول نقل هذا الأمر إلى ابنتها لولا، وتربيها على تقبل شكلها وجسدها ولا تناقش معها مثل هذه الأمور، وقالت ريا أبي راشد أن ذكر كلمة "سمينة" أمام ابنتها يعني إنها فشلت كأم.

4- قالت ريا "تركت لبنان في عمر 22 عاما واخترت حياة مختلفة كليا ولا أريد لابنتي أن تعيش طفولة مرعبة تحت القصف، ذكريات طفولتي عبارة عن قصف وعندما تقع كارثة بلبنان أتذكر القصف في طفولتي، لذلك لا اريد ان تعيش ابنتي في لبنان"

5-تذكرت ريا أبي راشد ذكرياتها مع والدتها، وقالت إن والدتها توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان، وكانت أصعب لحظة في حياتها، ولكن جلسات العلاج النفسي ساعدتها كثيراً في تجاوز هذه المحنة ولكن الحزن مستمر معها إلى الآن، وتقول إنها كانت تتمنى أن تعيش والدتها لترى ابنتها وزوجها وكذلك ترى النجاحات التي حققتها في مسيرتها، وكشفت أنها اطلقت اسم "لولا" على ابنتها نسبة إلى والدتها والتي كانت تحب أن تنادى بهذا الإسم.

6- -بنيت حياتي المهنية على موهبتي دون الاعتماد كليا على الشكل، وكبرت على حب السينما ولدي شغف تجاهها لذا لا أشعر بالتعب مطلقا من عملي، وأعشق التحدث مع المخرجين أكتر من الممثلين لأنني أرى شغفهم مع كل فيلم يقدمونه وكأنه أول فيلم.

7- قالت ريا في تصريحاتها " أكره الأشخاص النرجسيين وأبتعد عنهم فورا لأنني أعتبر وجودي بجانبهم يعطيني طاقة سلبية رغم أنني مغرورة..ولا أتعامل مع غضبي بمنطقية وإنما أفضل الصمت ولا أعرف الطريقة الصحيحة للتعامل مع الغضب..ولست صبورة على الإطلاق ولست دبلوماسية وهذا الشيء لا يعرفه الجمهور عني.