بعد تعافيها من كورونا.. أحدث ظهور لـ حنان ترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك جمهورها بصورة جديدة لها، من أحدث ظهور، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعلقت حنان على الصورة قائلة: "عندما يأتيني الخريف ويأخذ أوراقه القديمة، لا أحزن لتساقط الأوراق لأني على يقين أن ربي سيستبدلها مع الربيع بأوراق أجمل في هذه الحياة، فلنترك ما ذبل منا ولندع ما يؤلمنا وننتظر من الله ربيعا تزهر فيه قلوبنا وتعود فيه الحياة إلى الحياة".

وكانت حنان ترك قد أعلنت يوم 22 ديسمبر الماضي إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا، وطالبت جمهورها عبر "تويتر" بالدعاء، قائلة: "الحمد لله على أقدار الله.. أسألكم الدعاء، أنا وزوجي وابني كورونا".

وأعلنت حنان ترك في نهاية ديسمبر الماضي، تعافيها وأسرتها من كورونا، وكتبت عبر "تويتر": "الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية، وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان".

يذكر أن حنان ترك، كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المعروض آنذاك عبر قناة "الحياة".

وبعدها ابتعدت حنان ترك عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستجرام" قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.