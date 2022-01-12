إلغاء لقاء فيفي عبده مع الجمهور في أبو ظبي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة فيفي عبده، عن إلغاء لقائها في دولة أبو ظبي مع جمهورها، الذي كان من المقرر أن يقام يوم 21 لـ 23 يناير الجاري.

ونشرت فيفي، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "كنت أعلت امبارح عن إيفينت ليا الشهر ده في أبو ظبي، بعتذر منكم، أنا هأجل الإيفينت ده لظروف انشغالي في مصر".

وأضافت: "متحمسة جدًا أقابل كل السيدات اللي كنت هاشوفهم في أبو ظبي، ونتغدى ونتصور مع بعض وإن شاء الله هعلن لكم الميعاد الجديد قريبًا".

أعلن أحد المنتجعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استقباله للفنانة فيفي عبده، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، لتقابل جمهورها الإماراتي.

ونشرت فيفي بوستر ترويجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروني إن شاء الله أشوفكم وتشوفوني في أبو ظبي من 21 لـ23، بحبكم".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.