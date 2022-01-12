امرأة تثير الجدل في بورنموث.. هل هي ابنة الأميرة ديانا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تميزت الأميرة ديانا بأسلوبها المميز في إطلالاتها الأنيقة، خاصة شعرها الأشقر الشهير، الذي منحها مظهراً أنيقاً، حيث كانت أيقونة مميزة في ما يتعلق بعالم الموضة والجمال.

حتى بعد وفاتها، استمرت تسريحة الشعر الخاصة بالأميرة ديانا في الاحتفاظ بقيمتها المميزة، حيث ثبت ذلك عندما تم توقيف امرأة من بورنموث في الشوارع، وسئلت ما إذا كانت ابنة الأميرة الراحلة، كل ذلك بسبب تسريحة شعرها.

قررت صوفي إيلز، البالغة من العمر 24 عاماً، قص شعرها في أبريل 2021، ما جعلها تبدو كأنها أميرة ويلز الراحلة عن غير قصد.

وقالت صوفي: “أردت أن أغير أسلوبي بالكامل.. لطالما كان شعري طويلاً وفكرت، لِمَ لا؟ لقد قصصت معظمه، ثم بدأت في الخروج”.

وتابعت: “يقول الناس، تبدو مثل الأميرة ديانا – هل أنت ابنتها؟ أقول دائماً لا – أعرف من هي أمي! لكنها مجاملة لطيفة.. لا أعتقد أنني أبدو مثلها.. أردت فقط مظهراً جديداً”.

وأضافت: “يبدو الأمر كما لو أنني لا أستطيع التحرك بسبب الناس.. لقد استيقظت وتغيرت حياتي بالكامل”.

وأوضحت: “المرة الأولى التي تم سؤالي فيها كنت ذاهبة إلى المتجر لشراء الحليب، وكنت واقفة في قائمة الانتظار، وعندما دفعت الحساب كان هناك بعض الأشخاص ورائي.. لقد صُدموا، لأنني أبدو مثل الأميرة ديانا إلى حد كبير.. وقالوا هل أخبرك أحد من قبل ذلك؟”.

وأشارت: “كنت عاجزة عن الكلام.. في العام الماضي، كنت مع عدد قليل من زملائي، وكان هناك شاب يريد أن يحتضنني، بعض الناس يريدون صوراً ذاتية.. لكنهم ودودون”.

وتوفيت الأميرة ديانا يوم 31 أغسطس 1997، متأثرة بجروح أصيبت بها بحادث سيارة في نفق بونت دي ألما في باريس بفرنسا.