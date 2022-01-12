بالصور – قط ياسمين عبد العزيز يرعب الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز “الرعب”، في نفوس جمهورها المتابع لحسابها في “إنستغرام”، بعدما شاركت صوراً للقط الذي تمتلكه في منزلها، والذي يعد من أندر السلالات على مستوى العالم.

وتفاعل الجمهور مع “قط” ياسمين عبدالعزيز، حيث اكتفت بتعليق من كلمة واحدة هي اسم القط، وهو “بسبوس”، ومع تفاعل الجمهور مع الصور من خلال التعليقات، وترك زوجها النجم المصري أحمد العوضي تعليقاً أيضاً أثار الكثير من التفاعل، إضافة إلى ترك عدد من نجوم الفن تعليقات تفاعلوا بها مع “القط” النادر.

ومع تفاعل الجمهور، بدأ البعض البحث عن القط “بسبوس”، مدونين معلومات عنه، بينها سعره، إذ يعد من سلالة القطط الفرعونية النادرة، ويطلق عليها “سفنكس”، وهو من أغلى القطط في العالم، ويراوح سعره بين 1500 و3000 دولار، أي ما يعادل 45 ألف جنيه تقريباً، وأحياناً يتخطى السعر ذلك، حال كانت السلالة “نادرة” جداً.

وتفاعل أحمد العوضي بتعليق عبارة عن إيموجي ضاحك، ليبدأ الجمهور حديثاً معه بشأن انزعاجه من القط، قائلين إنه عندما أبدى انزعاجه منه في المنزل قامت ياسمين بنشر صوره، وقال له آخر: “أنت راضي إزاي بالقطة دي يا خديوي”.

وتفاعلت منى زكي بتعليق، قالت فيه: “مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس”، بينما قالت كندة علوش: “فوتوجونيك أوي”، وسخرت جميلة عوض بقولها: “دي قطة ولا فرخة”.

وأشار عدد من المتابعين إلى أن ما يميز القط “سفنكس” عن غيره أنه دون “فرو”، وهذا قد يجعله أكثر طلباً، لأنه لا يترك الشعر على الأثاث ولا يتطلب عناية خاصة، فجلده نسيج من “الشامواه”، وأصله من كندا، ويسمى القط الفرعوني أيضاً، لأنه يشبه القطط التي كانت في المعابد المصرية القديمة.