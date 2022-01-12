شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "راجعين يا هوا" السبت المقبل للعرض فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج محمد سلامة تصوير أول مشاهد مسلسل "راجعين يا هوا" المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وبطولة خالد النبوى، يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير.

مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، سلمى أبو ضيف، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وانتهى النجم خالد النبوى مؤخراً من تصوير مسلسل "لون البحر"، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف ورشة كتابة لعدد من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أمير رمسيس، ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد، مراد مكرم وسالي شاهين وعمر الشناوى وعمرو صالح ورمزى العدل.

يذكر أن المخرج محمد سلامة عرض له مؤخراً مسلسل "ستات بيت المعادى" من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف والعمل سيناريو وحوار محمود عزت.