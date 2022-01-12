شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحصد نسخة Death on the Nile الجديدة على أوسكار بعد 44 عاما من الأولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "Death on the Nile" أشهر روايات الكاتبة العالمية أجاثا كريستي يوم 11 فبراير 2022 أي بعد عرض نسخته الأولي بحوالي 44 سنة ، واليوم تمر ذكري رحيل الكاتبة العالمية التي تعتبر أحد ايقونات الكتابة البوليسية في العالم ، والفيلم الجديد الذي يتناول الرواية صور في مصر بعدة مواقع ما بين الأقصر وأسوان والقاهرة، ويظهر خلال أحداثه الأهرامات وأبوالهول ، ومعابد أبوسمبل والكرنك.

تدورأحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن الماضي، على متنن سفينة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، عندما تشهد جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية تدعى "لينيت ريدجواي دويل"، أثناء الرحلة، يتدخل المحقق "هيركيول بوارو" لحل اللغز.

الفيلم بطولة جال جادوت، وأرمي هامر، وليتيسيا رايت وتوم بيتمان، آنيت بنينج، وراسل براند بالإضافة إلى المخرج Kenneth Branagh الذي يقوم بدور المحقق "هيركيول بوارو" ضمن أحداث الفيلم.

النسخة الأولي للفيلم عام 1978 حصل من خلالها المخرج John Guillermin علي جائزة أوسكار ، وربما تحصل نسخة 2022 علي جائزة اخري بعد 44 عاما لكن الاجابة علي هذا السؤال لن تكون مؤكدة إلا بعد عرض الفيلم خلال شهر فبراير ومتابعة آراء النقاد حول النسخة الجديدة .



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