منى زكي مرعوبة من قط ياسمين عبدالعزيز: “لما بشوفها بيجيلي كوابيس”

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 06:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بقطها الذي تطلق عليها اسم «بوبوس»، ويتميز بمظهره المخيف بعض الشيء، إذ أنه ينتمي لفصيلة القطط «السفينكس» الصلعاء والتي يطلق عليها ايضا اسم “القط الفرعوني”.

وسرعان ما لاقت صور القط الخاص بالفنانة ياسمين عبد العزيز، تفاعل الآلاف من متابعيها، إذ عبر العديد منهم عن الذعر من شكله المخيف، فجاء من بين التعليقات، «أنا خفت»، «يا ساتر يارب»، «شكله يخض»، «مرعب أوي شكله صعب»، «قلبتي من كوميدي لرعب».

كما شارك عدد من الفنانات في العليق على صور قط ياسمين عبد العزيز كان منهم الفنانة منى زكي التي كتبت “مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس” و كندة علوش التي كتبت “فوتوچونيك اوي ????????”.

يذكر أن علاقة وطيدة تجمع بين ياسمين عبد العزيز وقطها، إذ عادة ما تحرص الفنانة على نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالقط النادر، واللقطات الساخرة التي تجمعها به عبر حسابها على «إنستجرام».

ويعتبر القط الفرعوني “سفينكس” اغرب سلالات القطط في العالم بسبب شكلها حيث أطلق عليه في الأساطير أنه كان يعتبر إله في القدم أو جن في بعض الاوقات وهذة القطط يقال أنها نشئت أو تهجنت عن طريق تربية انتقائية في فترة الستينات، ويعرف عنه افتقاره للفراء ولكنه ليس أصلع فجلده عبارة عن نسيج من الشامواه ولديه طبقة رقيقة من الاسفل.