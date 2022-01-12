شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The King's Man يحقق 74 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما والأكشن The King's Man إلى 74 مليون و 39 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى من يوم 22 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، وأنقسمت الإيرادات بين 25 مليون و 42 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكى، و 48 مليون و 997 بـ شباك التذاكر المختلفة حول العالم.

فيلم الدراما والأكشن The King's Ma، من إنتاج شركة 20TH Century، وطرح فيلم The King's Man ، وذلك بعد تأجيل العمل لأكثر من مرة، بسبب عدم الانتهاء من المونتاج والتصوير، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتدورأحداث فيلم الدراما والأكشن The King's Man حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم.

فيلم The King's Man من اخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، ، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو، توم هولاند والذي يلعب حاليا بطولة فيلم Uncharted، مع مارك ويلبرج وهو الفيلم الذي تم تأجيل طرحه عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.