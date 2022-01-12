رمضان 2022.. مجدي الهواري يكشف أسماء شخصيات مسلسل "دايما عامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج مجدي الهواري، صورًا لأبطال مسلسل "دايما عامر"، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، المقرر عرضه في السباق مسلسلات رمضان 2022.

وكشف الهواري في الصور عن أسماء شخصيات أبطال المسلسل.

وتجسد الفنانة لبلبة دور ميس زهرة في العمل، وتؤدي ميرنا نور الدين دور ميس فدوى، وسنتيا خليفة في دور ميس ماهيتاب، وكريم عفيفي في دور مستر نوفل، وسماء إبراهيم في دور ميس همت، وأحمد الشامي في دور مستر شريف، وعمرو عبد الجليل في دور مستر أبو الوفا.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، وهو من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.