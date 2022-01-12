أول تعليق من الفنانة أحلام بعد احتجازها في الكويت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بعد احتجازها في دولة الكويت وعودتها إلى بلدها الإمارات.

وفي أول تعليق لأحلام قالت: "وصلنا أبو ظبي، تحية لكم من قلبي، أحب أشكر بلادي الإمارات، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفيرنا في بلدي الثانية، الكويت، على تسهيلهم إجراءت خروجي ومغادرتي، الحمد لله وصلنا أبو ظبي".

وتابعت: "الله لا يحرمني منكم، الله يطول عمر شيوخنا، ويحفظهم، ويخليهم تاج على راسنا، ويحفظ الجميع، وإن شاء الله إلى عودة قريبًا إلى بلادي الثانية، الكويت".

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية، استجابت لمناشدة أحلام، وأكدت صباح الإثنين، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي دون الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروضة، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفنان المذكور، لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي، وذلك بعد شكوى الفنانة أحلام.