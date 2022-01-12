شاهد.. صور جمعت” وائل الإبراشي” مع زوجته سحر وإبنتهما الوحيدة التي تغيبت عن عزاء والدها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 02:43 صباحاً - تعيش أسرة الإعلامى وائل الإبراشي حالة من الحزن لوفاته داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد لمدة تجاوزت العام، وفى هذا الصدد ننشر صورا وائل الإبراشى بصحبة زوجته السيدة سحر الإبراشي وابنتهما الوحيدة”جيلان”.

وكانت قد انتهت مراسم تشييع جنازة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي من قريته بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وسط حضور كبير من الأهالي والأقارب، وغياب تام للشخصيات العامة وزملائه في الإعلام أو السياسيين، كما شهدت الجنازة تغيب إبنته الوحيدة وسط تساؤل الكثيرين عن سر غيابها.

وائل الإبراشى وزوجته سحر

الإعلامى وائل الإبراشى وزوجته وابنتهما جيلان

لا يفوتك مشاهدة | ” إنهيار زوجته ” .. شاهد : اللقطات الأولى من جنازة الإعلامي وائل الإبراشي

الإعلامى وائل الإبراشى وزوجته سحر

سر تغيب إبنة وائل الإبراشي الوحيدة عن حضور جنازة والدها

وكشفت سحر الإبراشي زوجة الإعلامي وائل الإبراشي عن سر تغيب ابنته الوحيدة “جيلان” عن جنازة والدها وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير الذي كان اليوم الإثنين في مسقط رأسه في شربين بمحافظة الدقهلية.

وقالت سحر الإبراشي، في تصريحات صحفية، إن ابنتها “جيلان” لم تحضر جنازة والدها بسبب أن الفتاة تمر بحالة من الصدمة والانهيار، لافتة إلى أنها تبلغ من العمر 15 عاماً ولم تتحمل خبر الوفاة.

وأوضحت أن ابنتها كان لديها امتحان وعند عودتها كان والدها توفي فجعلت إحدى صديقتها تذهب بها إلى منزلها بعيدا عن مكان وفاة والدها؛ إلا أنها بعد علمها انهارت ودخلت في حالة صدمة، لافتة إلى أنها فضلت أن الفتاة لا تحضر الجنازة؛ نظرًا لحالتها الصحية.

سحر الإبراشي: «كورونا بريئة من وفاة زوجي»

وقالت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي أن كورونا بريئة من وفاته، مؤكدة أن سبب الوفاة خطأ طبيًا، وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا وتابعت سحر الإبراشي: “وائل مماتش بكورونا، السبب الرئيسي كان اصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس، وكان في نيته يقاضي كل الاطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى”

من ناحيتها، قالت نقابة أطباء مصر، إنها تابعت الجدل المثار مؤخرًا حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم، نقابة الأطباء مشاعر الحزن و آلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر و ترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي و الهجوم على أطباء مصر.و

أعلنت نقابة أطباء مصـر إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصــر و التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية‘بوصفها الأطباء ب “قتلة” ‘و تطالب نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها‘ و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت