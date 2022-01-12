شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية لـ صاحبة السعادة: أنا والسوشيال ميديا مش أصحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نور اللبنانية، أثناء استضافتها في برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC: "أنا والسوشيال ميديا مش أصحاب، ولا أحب أن أظهر أولادي على السوشيال ميديا لأنى أشعر أنهم ما زالوا صغارا على إحساس الشهرة، خاصة أنهم لم يفعلوا شيئا يشتهروا به، بل شهرتهم ستكون نابعة من شهرة والدتهم أو والدهم وأنا ضد ذلك".

وأضافت نور: "عندما كنت طفلة كنت عاقلة وملتزمة جدا، وكنت مسئولة وكنت في مدرسة راهبات ولم أفكر في لحظة للهرب من المدرسة، فكان والدى صارما جدا وأنا اتخذت تلك الصرامة منه في تربية أولادي، أما والدتي فكانت منفتحة أكثر على الحياة وكانت (بيزنس وومان)".

وتابعت نور: "عندما كنت صغيرة لم أكن ملفتة بين أصدقائي وكنت بريئة جدا، وكانت أول قصة حب في حياتي وأنا لم أتعد 15 عاما كانت بيني وبين ولد معي في نفس المدرسة، وانتهت بدون أسباب".

وتقف اللبنانية نور أمام النجم خالد النبوى لأول مرة فى مسلسله الرمضانى المقبل "راجعين يا هوا"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتناول المسلسل العديد من المفاجآت للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.