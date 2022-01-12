شكرا لقرائتكم خبر عن "مالك" أحدث أغانى بهاء سلطان بتوقيع أكرم عادل وطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم بهاء سلطان فى أغنية تحمل اسم "مالك" من كلمات نصر محروس وتوزيع أكرم عادل وألحان حسين محمود، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتنتمى إلى أغانى المقسوم، كما أكد موزع الأغنية أكرم عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365".

وتعاون الموزع أكرم عادل مع بهاء سلطان فى أغنيتين تم طرحهما من ألبوم "سيجارة" وحققا نجاحا كبيرا خاصة بعد عودة بهاء للساحة الغنائية، وهم "مش هندم" من كلمات نصر محروس وألحان محمد يحيى وأغنية "قاعدين للصبح" من كلمات نصر محروس وألحان محمد يحيى.

وأعرب الموزع أكرم عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على تلك الأغانى التى تعاون فيها مع بهاء سلطان، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته خصوصا بتعاونه مع نجم كبير بحجم بهاء سلطان لديه جماهيرية كبيرة ويتميز بصوت قوى ومميز عن غيره من المطربين، متمنيا أن تنال أغنية "مالك" إعجاب الجمهور بعد طرحها.





ويشارك الموزع أكرم عادل في ألبوم سامو زين الذى يطرحه خلال الفترة المقبلة في 4 أغانٍ من ضمنهم أغنية تم طرحها مؤخرًا تحمل اسم "حبيتو" وأغنيتين من توزيعه وألحانه وكلمات حسين مصطفى محرم وأغنية من توزيعه وكلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين ويقدمهم بشكل مختلف عن الأغانى الذى قدمها في مشوار سامو زين في الفترة الأخيرة.

وأعرب مؤخرًا الموزع أكرم عادل عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "حبيتو" الذى كتبها ولحنها ووزعها للنجم ساموزين، وطرحت منذ فترة ولاقت نجاحا كبيرًا.

فى السياق ذاته قال الموزع أكرم عادل لـ"الخليج 365": أغنية "حبيتو" تعتبر من أقرب الأغانى إلى قلبى خاصة أنها لمطرب كبير بحجم ساموزين يتميز بصوت وفكر مختلف، ويوجد بيننا كيميا مشتركة حيث نجحنا قبل ذلك وتعاونا سويا في أكثر من أغنية منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.