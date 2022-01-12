شكرا لقرائتكم خبر عن نور لـ إسعاد يونس: ياسر جلال فنان حقيقى والعمل معه ممتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نور أنها تحترم الفنان ياسر جلال جدا والعمل معه ممتع للغاية لأنه يحتضن كل فريق العمل، وعملها معه أسعدها جدا، فقد قدمت معه مسلسل رحيم وأيضا مسلسل ضل راجل، وعن مسلسل ضل راجل قالت: "أحلي ما في المسلسل أنه تناول أحداثا اجتماعية حقيقية، وكان دوري فيه مميز وأكثر ما أعجبني أنه لم تحدث قصة حب بيني وبين بطل العمل ياسر جلال كما توقع الكثير، ولكن كان هناك احترام وإعجاب لرجولته وحبه لزوجته".

وأضافت نور، أثناء استضافتها في برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC: "الفرق بين مسلسل رحيم وضل راجل القصة نفسها، وقدمت فيهما شخصيتين مختلفتين تماما، وأنا أحب مسلسل رحيم فكان به حالة جميلة".

وعن مسلسل جمال الحريم قالت نور: "قصة المسلسل غريبة ومن النوع المزعج بالنسبالي، وعندما عرض علىّ ترددت كثيرا ولكن اتخذت قرارا أن أقدمه حتى أكسر الخوف وأقدم كذلك رسالة من خلاله، وبالمناسبة التعاويذ التي كانت تقرأ في المسلسل لم تكن حقيقية، ولكن المشهد الذي لم أحبه هو مشهد الزار لأنها كانت فرقة زار حقيقية وكنت قلقة جدا وأزعجني جدا".

وتقف اللبنانية نور أمام الفنان خالد النبوى لأول مرة فى مسلسله الرمضانى المقبل "راجعين يا هوا"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتناول المسلسل العديد من المفاجآت للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.