شكرا لقرائتكم خبر عن باسل خياط يحقق في جريمة قتل بمسلسله الجديد "منعطف خطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان باسل خياط، تصوير مسلسله الجديد "منعطف خطر" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويجسد باسل خلال أحداث العمل شخصية محقق يحقق في جريمة قتل تتمحور حولها قصة العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل "منعطف خطر" محمد علاء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، آدم الشرقاوى، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام وعدد آخر من الفنانين، حيث يعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظراً لطبيعة الأحداث، والعمل إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود.

وكان آخر أعمال الفنان باسل خياط، المسلسل السوري "قيد مجهول" الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، وشارك في بطولته عبد المنعم عمايري، نظلى الرواسى، ‘إيهاب شعبان، هيا مرعشلي، جيانا عنيد فايز قزق، رامى أحمر، ترف التقى، بيار داغر وتأليف محمد أبو لبن، لواء يازجى، وإخراج السدير مسعود.

وقدم باسل خياط في رمضان الماضى مسلسل "حرب أهلية" والذى شارك في بطولته مع يسرا، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، بسنت صيام، خالد حجاج، برلتنى فؤاد، لمى كتكت، عمرو صالح ميريت عمر الحريرى، اسلام صادق، محمد دسوقى، وضيفة الشرف شيرين رضا، وتأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.